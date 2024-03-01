Галлахер не стал ближе к новому контракту с "Челси"

"Челси" до сих пор не добился какого-либо значимого прогресса в переговорах с полузащитником Конором Галлахером о новом контракте.

Долгосрочное будущее Галлахера остается в подвешенном состоянии, потому что Конор приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту.



Галлахер является ключевым игроком "Челси" при Маурисио Почеттино, однако важность Конора на футбольном поле не способствует переговорному процессу.



По информации Daily Mail, в переговорах "Челси" и Галлахера о продлении сотрудничества нет "значимого прогресса", однако приоритет Конора — остаться на "Стэмфорд Бридж".



Чтобы убедить Галлахера заключить новый контракт, "Челси" пришлось бы превысить свой неофициальный потолок зарплаты для игроков первой команды в 150,000 фунтов в неделю.



Также боссы "Челси" помнят, что Галлахер является собственным воспитанником клуба, и вся сумма от продажи Конора пошла бы в чистую прибыль при расчетах, связанных с правилами финансового фейр-плей.



Даже несмотря на истекающий через год контракт Галлахера, "Челси" готов потребовать за Конора 50 миллионов фунтов. Прошлым летом "синим" удалось выручить 60 млн. фунтов за Мейсона Маунта, который находился в аналогичной контрактной ситуации.



За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина внимательно следят "Тоттенхэм" и другие клубы Премьер-Лиги.