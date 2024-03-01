Райс — лучший игрок Премьер-Лиги в Лондоне в 2024 году

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в Лондоне в 2024 году.

Выиграв с "Вест Хэмом" Лигу Конференций в прошлом сезоне, летом Райс перебрался в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов. Деклан великолепно освоился в команде Микеля Артеты, с которой в данный момент продолжает борьбу за титул Премьер-Лиги.

Своими успехами Райс обеспечили себе главный приз на церемонии вручения наград London Football Awards, прошедшей в столице Англии в четверг вечером.

Помимо 25-летнего англичанина, на звание Игрока Года также претендовали Гульельмо Викарио с Педро Порро из "Тоттенхэма", Джаррод Боуэн из "Вест Хэма" и Вильям Салиба из "Арсенала".

Стоит отметить, что в 2022 году Райс уже становился обладателем этой награды, а в прошлом она досталась капитану "Арсенала" Мартину Эдегору.

А вот наставник "Арсенала" Микель Артета упустил награду Тренеру Года, которая была вручена Анге Постекоглу из "Тоттенхэма", также опередившему Дэвида Мойеса из "Вест Хэма", Эмму Хейс из женской команды "Челси" и Ричи Велленса из "Лейтон Ориент".

Награда лучшему молодому игроку в Лондоне досталась Коулу Палмеру из "Челси", чьими конкурентами выступали Али Аль-Хамади с Джеком Карри из "Уимблдона", Дестини Удоджи с Пап Матаром Сарром из "Тоттенхэма".

Упомянутый выше Викарио был признан лучшим голкипером в Лондоне, опередив Альфонса Ареоля из "Вест Хэма", Бернда Лено из "Фулхэма", Маккензи Арнольд из женской команды "Вест Хэма" и Сэма Джонстона из "Кристал Пэлас".


Метки London Football Awards, Арсенал, награды, Постекоглу, Райс, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 506

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 01.03.2024 06:47 # drogba11cool
    Гейгунеры заднеприводные, очевидный факт, с колбасой из одной категории

    (ответить)

  2. chelsae88 01.03.2024 06:32 # chelsae88
    Пидр с пидорской прической и пидорским цветом волос.

    (ответить)

  3. kellborn 01.03.2024 06:04 # kellborn
    Ну хз. Я бы дал Эдегору или Салиба. Награду тоже.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: