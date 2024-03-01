Райс — лучший игрок Премьер-Лиги в Лондоне в 2024 году

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в Лондоне в 2024 году.

Выиграв с "Вест Хэмом" Лигу Конференций в прошлом сезоне, летом Райс перебрался в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов. Деклан великолепно освоился в команде Микеля Артеты, с которой в данный момент продолжает борьбу за титул Премьер-Лиги.



Своими успехами Райс обеспечили себе главный приз на церемонии вручения наград London Football Awards, прошедшей в столице Англии в четверг вечером.



Помимо 25-летнего англичанина, на звание Игрока Года также претендовали Гульельмо Викарио с Педро Порро из "Тоттенхэма", Джаррод Боуэн из "Вест Хэма" и Вильям Салиба из "Арсенала".



Стоит отметить, что в 2022 году Райс уже становился обладателем этой награды, а в прошлом она досталась капитану "Арсенала" Мартину Эдегору.



А вот наставник "Арсенала" Микель Артета упустил награду Тренеру Года, которая была вручена Анге Постекоглу из "Тоттенхэма", также опередившему Дэвида Мойеса из "Вест Хэма", Эмму Хейс из женской команды "Челси" и Ричи Велленса из "Лейтон Ориент".



Награда лучшему молодому игроку в Лондоне досталась Коулу Палмеру из "Челси", чьими конкурентами выступали Али Аль-Хамади с Джеком Карри из "Уимблдона", Дестини Удоджи с Пап Матаром Сарром из "Тоттенхэма".



Упомянутый выше Викарио был признан лучшим голкипером в Лондоне, опередив Альфонса Ареоля из "Вест Хэма", Бернда Лено из "Фулхэма", Маккензи Арнольд из женской команды "Вест Хэма" и Сэма Джонстона из "Кристал Пэлас".