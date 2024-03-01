Рэшфорд призвал не сомневаться в его преданности МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд призвал не сомневаться в его преданности "красным дьяволам".

Рэшфорд резко сбавил обороты с тех пор, как прошлым летом заключил с "Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.



Маркус забил лишь пять голов в этом сезоне, а также столкнулся с проблемами за пределами футбольного поля, свидетельством чему стали его недавние похождения в Белфасте.



Однако Рэшфорд призывает не сомневаться в его преданности родному клубу. Впрочем, 26-летний англичанин готов использовать критику как мотивацию.



"Если вы когда-либо сомневались в моей преданности "Манчестер Юнайтед", то мне нужно высказаться".



"Это словно ставить под сомнение всю мою индивидуальность и все то, за что я выступаю как человек. Я вырос здесь. Я играю за этот клуб с детства".



"Когда я был ребенком, моя семья отказалась от способных изменить вашу жизнь денег, чтобы я мог носить эту эмблему".



"Если вы поддерживаете меня, то хорошо. Если вы сомневаетесь во мне, еще лучше", — цитирует Рэшфорда Daily Mail.