Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер подпишет постоянный контракт с "Баварией" грядущим летом.

Дайер только в прошлом месяце присоединился к "Баварии" на правах аренды из "Тоттенхэма", однако недавно в прессе появились слухи, что в Мюнхене недовольны Эриком.



Кроме того, "Бавария" уже анонсировала расставание со своим главным тренером Томасом Тухелем, по инициативе которого Дайер и был арендован.



Тем не менее, The Athletic располагает информацией, что Дайер останется в "Баварии", как они и договорились изначально. Эрик подпишет с действующими чемпионами Бундеслиги однолетний контракт, когда истечет его соглашение с "Тоттенхэмом" грядущим летом.



Добавим, за полсезона аренды 30-летнего англичанина "Бавария" заплатит "Тоттенхэму" 4 миллиона евро (3.4 млн. фунтов).