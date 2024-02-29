"Ливерпуль" завершил сезон 2022/23 с убытком в 9 млн. фунтов

Ливерпуль "Ливерпуль" отчитался об убытке в 9 миллионов фунтов по итогам прошлого сезона.

Сезон 2022/23 "Ливерпуль" завершил с пустыми руками, финишировав за пределами топ-4 Премьер-Лиги, вылетев из Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала и довольно рано завершив выступления в Кубке Англии с Кубком Лиги.

В результате доходы "Ливерпуля" от проведения матчей снизились на 7 млн. фунтов, от телетрансляций — на 19 млн. фунтов.

Однако "Ливерпуль" нарастил свои коммерческие доходы, благодаря чему "красным" удалось заработать в сезоне 2022/23 594 млн. фунтов — ровно столько же, как и за предыдущие 12 месяцев.

Как уже было сказано, итоговый баланс оказался отрицательным — убыток в 9 млн. фунтов против прибыли в 7.5 млн. фунтов годом ранее.

В отчетный период "Ливерпуль" совершил четыре приобретения: Дарвин Нуньес, Коди Гакпо, Калвин Рэмси и Корнель Мищур. 12 игроков клуб покинули, включая Садио Мане, а 21 продлили свои контракты, включая Мохамеда Салаха и Джо Гомеса.


Метки Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 29.02.2024 22:44 # drogba11cool
    бесполезный клуб

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  2. nightmare- 29.02.2024 22:08 # nightmare-
    Лиги чемпионов не хватило

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  3. superglor 29.02.2024 22:03 # superglor
    Снять 20 очков! А можно и 30.

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