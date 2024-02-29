"Ливерпуль" завершил сезон 2022/23 с убытком в 9 млн. фунтов

"Ливерпуль" отчитался об убытке в 9 миллионов фунтов по итогам прошлого сезона.

Сезон 2022/23 "Ливерпуль" завершил с пустыми руками, финишировав за пределами топ-4 Премьер-Лиги, вылетев из Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала и довольно рано завершив выступления в Кубке Англии с Кубком Лиги.



В результате доходы "Ливерпуля" от проведения матчей снизились на 7 млн. фунтов, от телетрансляций — на 19 млн. фунтов.



Однако "Ливерпуль" нарастил свои коммерческие доходы, благодаря чему "красным" удалось заработать в сезоне 2022/23 594 млн. фунтов — ровно столько же, как и за предыдущие 12 месяцев.



Как уже было сказано, итоговый баланс оказался отрицательным — убыток в 9 млн. фунтов против прибыли в 7.5 млн. фунтов годом ранее.



В отчетный период "Ливерпуль" совершил четыре приобретения: Дарвин Нуньес, Коди Гакпо, Калвин Рэмси и Корнель Мищур. 12 игроков клуб покинули, включая Садио Мане, а 21 продлили свои контракты, включая Мохамеда Салаха и Джо Гомеса.