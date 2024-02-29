Партей готов играть впервые с октября

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Томас Партей готов сыграть свой первый матч за последние пять месяцев.

Партей находится вне игры с тех пор, как он провел 15 минут против "Манчестер Сити" в октябре. На одной из тренировок после того матча Томас получил травму бедра.



Однако еще в преддверии победы 4:1 над "Ньюкаслом" в прошлый уикенд Партей возобновил тренировки в общей группе, и Артета ожидает, что 30-летний ганец примет участие в матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в понедельник.



"Томас провел тренировку с нами до последнего матча, так что теперь у него две-три тренировки подряд, и он должен попасть в заявку в понедельник".



"Зинченко и Томиясу? У них есть шансы, но нам нужно посмотреть, особенно на последних перед матчем тренировках", —цитирует Артету Daily Mail.