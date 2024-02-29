Руни дал совет Рэшфорду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал совет нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду, как вернуться в лучшую форму.

Наколотив 30 голов в прошлом сезоне и получив новый контракт с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю, затем Рэшфорд расслабился и в этой кампании отличился только пять раз во всех соревнованиях.



Рэшфорд разочаровал свой игрой в победном для "Юнайтед" матче Кубка Англии против "Ноттингем Форест" накануне (0:1), однако Руни верит, что Маркус, с которым он бок о бок выступал с 2015 по 2017 год, способен исправить ситуацию.



"Когда играешь 9-го номера, тебе нужно, чтобы команда создавала моменты для него. Я не думаю, что мы создавали много моментов для него".



"Но я думаю, ему нужно быть беспощаднее, ему нужно быть капельку терпеливее и оставаться по центру перед воротами".



"Но ты должен быть беспощаднее — уверен, он расстроен этим упущенным моментом, когда он пробивал с левой ноги. Мы просто хотим видеть чуть больше от него".



"Почему его игра так контрастирует с прошлым сезоном? Думаю, на то есть ряд факторов. Главный из них — это уверенность. Когда ты играешь и забиваешь голы, у тебя есть ощущение, что ты будешь забивать в каждом матче".



"Но когда ты забиваешь не так много или не делаешь этого регулярно, тебе нужно вернуть уверенность в себе. Думаю, ему, возможно, стоит слегка упростить свою игру и вернуться к основам", — сообщил Руни BBC.