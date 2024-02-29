Тен Хаг потребовал извинений от "Фулхэма"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг потребовал извинений от "Фулхэма" за оскорбительное для капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша видео в TikTok.
В минувшую субботу "Фулхэм" нанес "Юнайтед" поражение 1:2 на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги.
Затем "Фулхэм" еще раз сделал больно в "Юнайтед", опубликовав в TikTok видео с симуляцией Фернандеша.
Это видео, где Бруну пытается выпросить у рефери фол, а затем, будучи проигнорированным арбитрами, вскакивает и продолжает игру, собрало свыше полумиллиона просмотров. По мнению Тен Хага, "дачники" поступили некрасиво.
"Я не знаю об этом видео. Если они это сделали, то это неправильно. Это абсолютно неправильно. Для клуба неправильно делать такого рода заявления. Они должны извинится за это".
"Бруну — очень страстный игрок. Он очень креативный игрок. Он создает больше всех моментов в Премьер-Лиге".
"Вы видите, что соперники делают его мишенью, особенно после субботы, когда он получил ушиб. Поэтому я чувствую, что рефери должны беречь его", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
29.02.2024 19:00
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Последние комментарии:
какой позор. расхайпил свой кринжовый поступок еще больше. баран
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востал хернандеш!
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Обнимашкин требует извинений или все отправит в Боруссию
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