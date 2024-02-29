"Хетафе" готов начать переговоры с МЮ насчет Гринвуда

"Хетафе" готов начать переговоры с "Манчестер Юнайтед" о том, чтобы нападающий Мейсон Гринвуд продлил свое пребывание в испанском клубе.

Гринвуд забил семь голов и отдал пять результативных передач в 25 матчах за "Хетафе", куда он был отправлен в аренду на этот сезон.



Новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже намекнул, что его клуб может пересмотреть решение по Гринвуду, а также Мейсона сватают в гранды Ла Лиги "Барселону" и "Атлетико".



Однако "Хетафе" не теряет надежд сохранить Гринвуда и готов обсудить с "Юнайтед" как постоянный трансфер 22-летнего англичанина, так и продление аренды, сообщает The Times.



Только на прошлой неделе президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что Гринвуд счастлив в его клубе и хочет остаться еще на год.