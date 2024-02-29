Почеттино хочет, чтобы Мудрик стал командным игроком

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своего вингера Михаила Мудрика больше работать на команду.

Первый полный английский сезон складывается для Мудрика разочаровывающим образом, однако это не касается вчерашнего вечера, когда Михаил вышел в стартовом составе на победный для "Челси" Кубка Англии против "Лидса" (3:2) и забил гол.



Этот гол стал всего лишь пятым для Мудрика в 44 матчах за "Челси", и Почеттино по-прежнему ждет, когда 23-летний украинец станет командным игроком.



"Мудрик — удивительный талант. Но ему нужно понять, что футбол — это коллективный вид спорта. Ты используешь свой талант на пользу команды. Чтобы делать это, требуется время. Но это касается не только Мудрика".



"То же самое с некоторыми другими игроками, потому что они так молоды. Иногда они забывают, что им нужно возвращаться на свою позицию, прессинговать и упорно трудиться. Конечно, это важно для его уверенности в себе, что он забил", — цитирует Почеттино Daily Mirror.