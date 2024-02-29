"Арсенал" обсудит новый контракт с Жоржиньо

"Арсенал" готовится начать переговоры с полузащитником Жоржиньо о новом контракте.

Жоржиньо выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" в январе 2023. С тех пор 32-летний итальянец сыграл 41 матч за "канониров", забив один гол.



Жоржиньо так и не смог стать твердым игроком стартового состава "Арсенала", но произвел впечатление на главного тренера "канониров" Микеля Артету своим профессионализмом и добавил столь необходимого опыта молодой команде с "Эмирейтс".



Действующий контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, при этом предусматривая опцию продления на 12 месяцев. В ближайшее время стороны должны решить, как они видят свое дальнейшее сотрудничество, сообщает The Independent.