МЮ примет решение по Гринвуду до конца мая

"Манчестер Юнайтед" установил дедлайн на конец мая, чтобы принять решение по нападающему Мейсону Гринвуду.

Напомним, этот сезон Гринвуд проводит на правах аренды за "Хетафе". Мейсон был отправлен в Испанию после того, как "Юнайтед" объявил, что игрок не вернется к выступлениям за клуб, несмотря на снятие обвинений насчет изнасилования и избиения своей девушки.



Ранее в феврале совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф намекнул, что решение по Гринвуду может быть пересмотрено и что Мейсон получит второй шанс в родном клубе.



По информации Daily Mirror, Рэтклифф дал своим советникам поручение в приоритетном порядке проработать вопрос о том, сможет ли Гринвуд снова играть за "Юнайтед".



Люди Рэтклиффа собираются побеседовать с фанатами и сотрудниками клуба, и через три месяца Гринвуд уже будет иметь представление насчет своего будущего.



Добавим, 22-летний англичанин забил семь голов и отдал пять результативных передач в 25 матчах этого сезона за "Хетафе".