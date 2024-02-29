Алан Ширер раскритиковал Рэшфорда

Легенда английского футбола Алан Ширер раскритиковал поведение нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда на футбольном поле.

Победа 0:1 над "Ноттингем Форест" в Кубке Англии накануне стала очередным матчем, в котором Рэшфорду не удалось отличиться. Маркус так и остается всего с пятью голами в этом сезоне.



По ходу матча на "Сити Граунд" Рэшфорд выглядел недовольным, и кислое выражение лица Маркуса не осталось без внимания со стороны Ширера.



"Да ладно, Маркус, поднимайся с газона. Хватит размахивать руками. Ты должен быть выше этого".



"Временами мне не нравится его поведение. Он пытается передать фанатам послание о том, что это не его вина. Но ты как отдельный игрок должен нести ответственность за свои действия на поле. Прими это".



"Маркус Рэшфорд все еще должен исправить свое поведение, потому что временами ему этого не хватает. Он предается разочарованию", — сообщил Ширер в эфире BBC.