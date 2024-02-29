Руни хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что хочет тренировать в Премьер-Лиге.

Ранее в этом сезоне 38-летний Руни с треском провалился в "Бирмингеме", отработав только 83 дня по своему контракту на три с половиной года.



Руни выиграл лишь два из 15 своих матчей во главе клуба Чемпионшипа, однако Уэйн не потерял интерес к тренерской работе.



"Я определенно хочу вернуться к тренерской работе. Случившееся в "Бирмингеме" стало неудачей, но я боец, и я хочу вернуться".



"Знаете, увольнения и неудачи — это часть тренерской профессии. Важно, как ты на это реагируешь. У меня было время, чтобы поразмыслить об этом и понять, что мне нужно сделать в следующий раз. Я еще никогда не покупал игрока за деньги, так что было бы приятно сделать это в следующий раз!"



"Возможно, время моего прихода в "Бирмингем" не было правильным, а фанаты не приняли меня с первого дня. Моя конечная цель — тренировать в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон" — работы мечты для меня, но я нахожусь в процессе. Надеюсь, в ближайшие 10 лет у меня будет возможность получить одну из этих работ", — сообщил Руни BBC.