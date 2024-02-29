Трибунал обязал "Челси" заплатит "Брайтону" до 7.7 млн. фунтов за двух юниоров

Трибунал обязал "Челси" заплатить "Брайтону" до 7.7 млн. фунтов за игроков академии Зака Стерджа и Шумайру Мхеуку.

С лета 2022 "Брайтон" получил от "Челси" 225 миллионов фунтов за 11 игроков и персонал. А благодаря решению трибунала "чайки" смогут заработать еще немного денег на своем главном "клиенте" .



Как сообщает Daily Mail, по решению трибунала "Челси" придется сразу же выплатить "Брайтону" 1 млн. фунтов за 16-летнего нападающего Мхеуку, который в июле 2022 ушел от "чаек" к "синим".



Если Мхеука сыграет 100 матчей за "Челси" и дебютирует за сборную Англии, то компенсация вырастет до 4.25 млн. фунтов.



Также трибунал постановил, что "Челси" должен "Брайтону 3.15 млн. фунтов за 19-летнего защитника Стерджа. А если Зак когда-либо сыграет за сборную Англии, "чайки" дополнительно получат от "синих" 250,000 фунтов.



Как и Мхеука, Стердж перебрался на "Стэмфорд Бридж" летом 2022, когда "Челси" обрел своих новых владельцев и резко изменил свою трансферную политику в сторону приглашения молодых и перспективных игроков.