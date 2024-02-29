"Ньюкасл" заинтересован в Нагельсманне

"Ньюкасл" заинтересован в приглашении главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

Будущее нынешнего рулевого "Ньюкасла" Эдди Хау находится под большим вопросом из-за неудовлетворительных результатов в последние месяцы.



Хау не удалось развить успех, достигнутый в прошлом сезоне, когда "Ньюкасл" финишировал на четвертом месте в Премьер-Лиге и попал в Лигу Чемпионов.



Ранее пресса уже называла главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима в качестве возможной замены для Хау, однако журналист Кристиан Фальк из Bild в эксклюзивном материале утверждает, что на радаре у "сорок" находится 36-летний Нагельсманн.



Контракт Нагельсманна с Немецкой федерацией футбола истекает после Евро-2024 грядущим летом, и Юлиан пока не решил, хочет он заключить новую сделку или вернуться в клубный футбол.



Предыдущим местом работы Нагельсманна на клубном уровне была "Бавария", которую он возглавил летом 2021, в первом же сезоне выиграв Бундеслигу. Однако второй сезон Юлиана в Мюнхене был прерван увольнением в марте.



Немецкое издание добавляет, что у Нагельсманна общие агенты с защитником "Ньюкасла" Фабианом Шером.