Нету и Эзе — приоритетные цели "Тоттенхэма" на лето

"Тоттенхэм" определил вингеров Педру Нету из "Вулверхэмптона" и Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" своими двумя главными целями на летнее трансферное окно.

Учитывая стиль игры главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, приглашение вингера — или флангового нападающего — является приоритетной задачей для "шпор" на лето.



Как сообщает The Independent, больше всего "Тоттенхэм" хочет заполучить Нету или Эзе, однако в данный момент наиболее вероятным направлением для Эберечи выглядит "Манчестер Сити". "Горожане" давно следят за звездой "Пэлас".



Впрочем, даже в борьбе за Нету "Тоттенхэм" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая своих соседей из "Арсенала".