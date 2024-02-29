"Ливерпуль" предложил Алонсо трехлетний контракт

"Ливерпуль" предложил Хаби Алонсо трехлетний контракт, надеясь опередить "Баварию" в борьбе за главного тренера "Байера".

В данный момент "Ливерпуль" завершает формировать шорт-лист кандидатов на роль преемника для покидающего клуб в конце сезона Юргена Клоппа, однако Алонсо с самого начала был целью номер один "красных". Все остальные — лишь запасные варианты на случай, если Хаби не будет доступен.



Алонсо блестяще проявляет себя в этом сезоне, в котором "Байер" до сих пор не потерпел ни одного поражения и сейчас уверенно лидирует в Бундеслиге, на восемь очков опережая "Баварию".



Как и "Ливерпуль", "Бавария" тоже прощается со своим нынешним наставником в конце сезона, прекращая сотрудничество с Томасом Тухелем, и мюнхенцы тоже рассматривают Алонсо своей целью номер один.



Однако TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что в данный момент "Ливерпуль" опережает "Баварию" в борьбе за Алонсо, потому что Хаби предпочитает мерсисайдский клуб.



Кроме того, "Ливерпуль" уже контактирует с лагерем Алонсо. "Красные" ведут переговоры в позитивном ключе и предложили Хаби контракт до 2027 года.



Даже если "Ливерпуль" и Алонсо договорятся, официальное подтверждение насчет этого будет отложено, пока Клопп не покинет "Энфилд".



Алонсо наслаждается своим пребыванием в Леверкузене, но чувствует, что работа в "Ливерпуле" — слишком большая возможность, чтобы ее упускать. Хаби верит, что ему по силам заменить Юргена, а также хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, где он с успехом выступал за "красных" в качестве игрока.



В то же время "Баварию", другой свой бывший клуб, 42-летний испанец не рассматривает таким уж большим шагом вперед, учитывая доминирующее положение "Байера" в этом сезоне.