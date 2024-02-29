Почеттино: "Мы нуждались в этом результате"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда нуждалась в победе над "Лидсом" в Кубке Англии.

В минувшее воскресенье "Челси" проиграл "Ливерпулю" в финале Кубка Лиги, единственный гол пропустив на исходе второго экстра-тайма.



С этим неважным настроением "синие" вышли на матч 5-го раунда Кубка Англии против "Лидса" и пропустили уже на восьмой минуте.



Однако "Челси" с честью вышел из затруднительной ситуации, а когда во втором тайме над "синими" нависла перспектива снова играть экстра-таймы, Конор Галлахер принес своей команде победу — 3:2.



После выхода в 1/4 финала Кубка Англии Почеттино похвалил своих игроков, чье физическое и душевное состояние по понятным причинам было не на высоте.



"Мы нуждались в этом результате. Это была отличная игра. "Лидс" — это команда, полная уверенности в себе. Это очень сильная команда, и они великолепно выступают в Чемпионшипе".



"Нам было тяжело, потому что мы пропустили спустя несколько минут после начала. Но мы проявили характер в этой ситуации, и это должно стать уроком для команды. Я так рад. Мы избежали экстра-таймов. Мы в четвертьфинале, что было нашей целью".



"Всегда тяжело проигрывать финал в экстра-таймах. Мы имели 72 часа на подготовку или меньше, а это всегда сложно. Мы приложили огромные усилия, и я должен поблагодарить игроков, потому что они очень постарались", — цитирует Почеттино The Independent.