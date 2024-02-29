Тен Хаг пожаловался, что игроки "Форест" сделали Фернандеша своей "мишенью"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пожаловался, что игроки "Ноттингем Форест" сделали Бруну Фернандеша своей "мишенью", постоянно провоцируя капитана "красных дьяволов".

Фернандеш навлек на себя огромную критику фанатов после поражения 1:2 от "Фулхэма" в минувшую субботу, когда Бруну оказался на газоне после столкновения с Сашей Лукичем, но, не дождавшись реакции со стороны рефери, вскочил и продолжил игру.



В том же матче Фернандеш получил травму, несмотря на которую, он приехал на "Сити Граунд" в среду вечером и помог "Юнайтед" одержать победу 0:1. Именно Бруну отдал результативную передачу на Каземиро, когда тот забивал победный гол в концовке.



После выхода в четвертьфинал Кубка Англии Тен Хаг выступил в защиту Фернандеша, а также отметил лидерские качества 29-летнего португальца.



"Вы сами видели, что игроки "Форест" сделали его своей мишенью. Они совершали слишком много фолов на нем. Когда он получал мяч, они играли очень жестко".



"Я не скажу, что это такое, но это была серьезная травма. Я видел, что его критиковали в социальных сетях, и это было убого. Он получил серьезную травму, он продолжил игру в субботу, а также сражался, чтобы принять участие в этом матче".



"У него очень высокий болевой барьер. В прошлом году с ним было похожая ситуация против "Тоттенхэма". Это показывает его лидерские качества", — цитирует Тен Хага Daily Mail.



