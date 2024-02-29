"Юнайтед" и "Ливерпуль" вышли в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" присоединились к числу участников четвертьфинала Кубка Англии, где теперь сыграют друг с другом.

В среду вечером "Юнайтед" играл на выезде с "Ноттингем Форест". В первом тайме команды действовали почти на равных, но после перерыва "красные дьяволы" прибрали инициативу и на 89-й минуте дожали соперника. Это Каземиро пробил головой после подачи Бруну Фернандеша со штрафного к ближней штанге — 0:1.



А"Ливерпуль" на волне успеха от завоевания Кубка Лиги преодолел сопротивление "Саутгемптона". Переломный момент матча случился незадолго до перерыва, когда 18-летний дебютант "красных" Льюис Кумас сместился вдоль границы штрафной и закатил мяч в притирку со штангой. Во втором тайме Джейден Дэннс подсек снаряд перед голкипером и удвоил преимущество своей команды, а в самой концовке все тот же Дэннс сыграл на добивании после спасения голкипера "святых" — 3:0.



Еще в одном матче "Вулверхэмптон" победил "Брайтон" со счетом 1:0 благодаря голу Марио Лемина уже на второй минуте.



"Ливерпуль" — "Саутгемптон" — 3:0 (1:0)



Голы: Кумас 44, Дэннс 73, 90.



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Куанса, Ван Дейк (Конате 45), Цимикас, Эллиотт (Ньони 78), Макконнелл (Макаллистер 62), Кларк, Брэдли, Гакпо (Гордон 90), Кумас (Дэннс 63).



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" — 0:1 (0:0)



Гол: Каземиро 89.



"Ноттингем Форест": Тернер, Уильямс, Фелипе, Мурильо, Тоффоло, Данило (Рибейро 90), Йетс (Рейна 90), Эланга, Гиббс-Уайт, Авоньи, Ориги (Хадсон-Одои 79).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Линделеф, Варан, Далот, Амрабат (Эванс 90), Мактоминей (Майну 90), Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Антони (Диалло 73).



"Вулверхэмптон" — "Брайтон" — 1:0 (1:0)



Гол: Лемина 2.



"Вулверхэмптон": Са, Дохерти, Килмен, Сантьяго Буэно, Тоти, Аит-Нури (Доусон 90), Марио Лемина (Сарабия 56), Гомес (Нелсон Семеду 90), Дойл, Бельгард (Траоре 56), Хван (Нету 56).



"Брайтон": Стил, Эступиньян, Ван Хекке, Данк, Игорь (Барко 80), Гросс, Пепион (Уэлбек 45), Буонанотте (Бейкер-Боайтей 70), Модер (Балеба 61), Адингра, Фати (Энсисо 70).