"Челси" вырвал победу против "Лидса" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Челси" в домашних стенах вырвал победу 3:2 против "Лидса" и вышел в четвертьфинальный раунд Кубка Англии.

Матч начался для "Челси" ужасно, потому что "синие" ошиблись при выходе из обороны и потеряли мяч в своей штрафной. Матео Джозеф просто расстрелял ворота — 0:1.



Однако хозяевам "Стэмфорд Бридж" удался быстрый ответ. На 15-й минуте Николас Джексон открылся на правом краю штрафной, получил своевременную передачу и вторым касанием направил мяч между ног голкиперу — 1:1.



"Челси" владел игровым преимуществом и незадолго до перерыва вышел вперед. Это Михаил Мудрик замкнул прострел Рахима Стерлинга с правого края штрафной — 2:1.



Но вскоре после начала второго тайма счет снова стал равным. Джейдон Энтони навесил к дальней штанге, где Джозеф головой скинул мяч в ворота — 2:2.



Развязка случилась на последней минуте основного времени, когда Энцо Фернандес сделал передачу на границу штрафной Конору Галлахеру, а тот развернулся лицом к воротам и пробил — 3:2.



"Челси" не без труда справился с "Лидсом", а в следующем раунде сразится с лидирующим в Чемпионшипе "Лестером".



"Челси" — "Лидс" — 3:2 (2:1)



Голы: Джексон 15, Мудрик 37, Галлахер 90 — Джозеф 8, 59.



"Челси": Санчес, Гилкрист (Колуилл 74), Чалоба, Дисаси, Гюсто (Чилуэлл 61), Фернандес, Кайседо, Стерлинг (Палмер 74), Мудрик (Тауриайнен 90), Мадуэке (Галлахер 61), Джексон.