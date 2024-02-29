"Челси" вырвал победу против "Лидса" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Конор Галлахер "Челси" в домашних стенах вырвал победу 3:2 против "Лидса" и вышел в четвертьфинальный раунд Кубка Англии.

Матч начался для "Челси" ужасно, потому что "синие" ошиблись при выходе из обороны и потеряли мяч в своей штрафной. Матео Джозеф просто расстрелял ворота — 0:1.

Однако хозяевам "Стэмфорд Бридж" удался быстрый ответ. На 15-й минуте Николас Джексон открылся на правом краю штрафной, получил своевременную передачу и вторым касанием направил мяч между ног голкиперу — 1:1.

"Челси" владел игровым преимуществом и незадолго до перерыва вышел вперед. Это Михаил Мудрик замкнул прострел Рахима Стерлинга с правого края штрафной — 2:1.

Но вскоре после начала второго тайма счет снова стал равным. Джейдон Энтони навесил к дальней штанге, где Джозеф головой скинул мяч в ворота — 2:2.

Развязка случилась на последней минуте основного времени, когда Энцо Фернандес сделал передачу на границу штрафной Конору Галлахеру, а тот развернулся лицом к воротам и пробил — 3:2.

"Челси" не без труда справился с "Лидсом", а в следующем раунде сразится с лидирующим в Чемпионшипе "Лестером".

"Челси" — "Лидс" — 3:2 (2:1)

Голы: Джексон 15, Мудрик 37, Галлахер 90 — Джозеф 8, 59.

"Челси": Санчес, Гилкрист (Колуилл 74), Чалоба, Дисаси, Гюсто (Чилуэлл 61), Фернандес, Кайседо, Стерлинг (Палмер 74), Мудрик (Тауриайнен 90), Мадуэке (Галлахер 61), Джексон.


Метки Кубок Англии, Лидс, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2024 00:30

Количество просмотров Просмотров: 636

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Последние комментарии:




  1. electric 29.02.2024 00:47 # electric
    Дэнс это брейк!!!

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  2. marsimonyan-lfc 29.02.2024 00:45 # marsimonyan-lfc
    КЛОПП ВЕЛИЧАЙШИЙ

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  3. bembo 29.02.2024 00:44 # bembo
    Чреслам подсунули Лестор, чтобы поржать потом с них на УЭмбли опять ахахха

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  4. narcot 29.02.2024 00:42 # narcot
    хейтеры сосут))

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  5. marsimonyan-lfc 29.02.2024 00:35 # marsimonyan-lfc
    фк экскрементси сделает всё для того, чтобы попасть в финал этого кубка и подарить Ливерпулю четвёртую чашку подряд. Давайте, пенсы, мы в вас верим.

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  6. skydreams 29.02.2024 00:34 # skydreams
    молодцы!

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  7. kukuruzko 29.02.2024 00:33 # kukuruzko
    Ебалси

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  8. hachidlo 29.02.2024 00:32 # hachidlo
    Поздравляем всем фанатов Челчи, в том числе портовых, с победой!
    Один пенсобратишка электрик смотрел матч ЛФК :(

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  9. skychnie-oboi 29.02.2024 00:31 # skychnie-oboi
    Dance dance dance !

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