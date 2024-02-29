"Челси" вырвал победу против "Лидса" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Челси" в домашних стенах вырвал победу 3:2 против "Лидса" и вышел в четвертьфинальный раунд Кубка Англии.
Матч начался для "Челси" ужасно, потому что "синие" ошиблись при выходе из обороны и потеряли мяч в своей штрафной. Матео Джозеф просто расстрелял ворота — 0:1.
Однако хозяевам "Стэмфорд Бридж" удался быстрый ответ. На 15-й минуте Николас Джексон открылся на правом краю штрафной, получил своевременную передачу и вторым касанием направил мяч между ног голкиперу — 1:1.
"Челси" владел игровым преимуществом и незадолго до перерыва вышел вперед. Это Михаил Мудрик замкнул прострел Рахима Стерлинга с правого края штрафной — 2:1.
Но вскоре после начала второго тайма счет снова стал равным. Джейдон Энтони навесил к дальней штанге, где Джозеф головой скинул мяч в ворота — 2:2.
Развязка случилась на последней минуте основного времени, когда Энцо Фернандес сделал передачу на границу штрафной Конору Галлахеру, а тот развернулся лицом к воротам и пробил — 3:2.
"Челси" не без труда справился с "Лидсом", а в следующем раунде сразится с лидирующим в Чемпионшипе "Лестером".
"Челси" — "Лидс" — 3:2 (2:1)
Голы: Джексон 15, Мудрик 37, Галлахер 90 — Джозеф 8, 59.
"Челси": Санчес, Гилкрист (Колуилл 74), Чалоба, Дисаси, Гюсто (Чилуэлл 61), Фернандес, Кайседо, Стерлинг (Палмер 74), Мудрик (Тауриайнен 90), Мадуэке (Галлахер 61), Джексон.
29.02.2024 00:30
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Последние комментарии:
Дэнс это брейк!!!
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КЛОПП ВЕЛИЧАЙШИЙ
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Чреслам подсунули Лестор, чтобы поржать потом с них на УЭмбли опять ахахха
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хейтеры сосут))
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фк экскрементси сделает всё для того, чтобы попасть в финал этого кубка и подарить Ливерпулю четвёртую чашку подряд. Давайте, пенсы, мы в вас верим.
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молодцы!
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Ебалси
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Поздравляем всем фанатов Челчи, в том числе портовых, с победой!
Один пенсобратишка электрик смотрел матч ЛФК :(
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Dance dance dance !
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