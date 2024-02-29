"Ливерпуль" пытается вернуть Майкла Эдвардса

"Ливерпуль" изучает возможность возвращения своего бывшего спортивного директора Майкла Эдвардса.

"Ливерпуль" находится в поисках нового спортивного директора после того, как Йорг Шмадтке покинул этот пост месяц назад.



Как сообщает BBC, владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group хотели бы вернуть Эдвардса, который присоединился к мерсисайдскому клубу в 2011 году, а в 2016 стал спортивным директором, трудясь в этой должности до своего ухода в конце сезона 2021/22.



При Эдвардсе "Ливерпуль" совершил немало удачных трансферов, включая покупки Алиссона, Виргила Ван Дейка, Мохамеда Салаха и продажу Филиппе Коутиньо.



После ухода из "Ливерпуля" Эдвардса сватали в различные клубы, включая "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Реал", однако Майкл ограничил свою активность ролью консультанта в компании Ludonautics.



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что "Ливерпулю" нужен окончательный ответ от Эдвардса в марте, иначе "красные" переключатся на другие имена.