В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Англии.

Действующий победитель турнира в лице "Манчестер Сити", который накануне сокрушил "Лутон" со счетом 2:6, далее сыграет с "Ньюкаслом".



Четвертьфинальная стадия может быть украшена противостоянием "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", если оба гранда справятся со своими соперниками в 5-м раунде.



"Челси" нужно пройти "Лидс", чтобы попасть на другого представителя Чемпионшипа в лице "Лестера".



Матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 15-16 марта. Победители получат из призового фонда FA по 450,000 фунтов.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Вулверхэмптон / Брайтон — Ковентри

Ноттингем Форест / Манчестер Юнайтед — Ливерпуль / Саутгемптон

Челси / Лидс — Лестер

Манчестер Сити — Ньюкасл