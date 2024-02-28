Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Англии.

Действующий победитель турнира в лице "Манчестер Сити", который накануне сокрушил "Лутон" со счетом 2:6, далее сыграет с "Ньюкаслом".

Четвертьфинальная стадия может быть украшена противостоянием "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", если оба гранда справятся со своими соперниками в 5-м раунде.

"Челси" нужно пройти "Лидс", чтобы попасть на другого представителя Чемпионшипа в лице "Лестера".

Матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 15-16 марта. Победители получат из призового фонда FA по 450,000 фунтов.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Вулверхэмптон / Брайтон — Ковентри
Ноттингем Форест / Манчестер Юнайтед — Ливерпуль / Саутгемптон
Челси / Лидс — Лестер
Манчестер Сити — Ньюкасл


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2024 23:00

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