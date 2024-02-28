Тимбер возобновил тренировки с партнерами по "Арсеналу"

Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер возобновил тренировки с первой командой после надрыва крестообразных связок колена.

В концовке прошлого сезона "Арсеналу" не хватило прочности в линии обороны, поэтому летом "канониры" потратили 38 миллионов фунтов на приглашение Юрриена из "Аякса".



К сожалению для Тимбера и "Арсенала", Юрриен получил тяжелейшую травму уже в первом тайме своего первого матча Премьер-Лиги — против "Ноттингем Форест" в августе.



Однако в среду 22-летний голландец, способный сыграть центрального или правого защитника, был замечен на групповом занятии команды Микеля Артеты.



Как уточняет Daily Mirror, пока речь идет лишь о частичном участии Тимбера в тренировках с первой командой. Юрриен будет постепенно увеличивать нагрузку, пока не сможет заниматься полноценно.



Учитывая высокий темп восстановления Тимбера, у Юрриена есть хорошие шансы помочь "Арсеналу" в концовке сезона.