Алли может получить новый контракт в "Эвертоне"
"Эвертон" открыт к идее заключить новый контракт с полузащитником Деле Алли.
Алли не играет в футбол с февраля 2023, а свой последний матч за "Эвертон" провел еще в августе 2022.
В данный момент Алли все еще восстанавливается после повторной операции на бедре и в остатке этого сезона не сыграет.
И хотя контракт Алли истекает в конце сезона, The Athletic утверждает, что "Эвертон" готов предложить 27-летнему англичанину продлить свое пребывание в клубе.
На "Гудисон Парк" ожидают, что Алли вернется в строй к предсезонному периоду и со следующей кампании будет готов играть.
28.02.2024 21:00
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в членси этого топарика!
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