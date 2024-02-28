Алли может получить новый контракт в "Эвертоне"

Деле Алли "Эвертон" открыт к идее заключить новый контракт с полузащитником Деле Алли.

Алли не играет в футбол с февраля 2023, а свой последний матч за "Эвертон" провел еще в августе 2022.

В данный момент Алли все еще восстанавливается после повторной операции на бедре и в остатке этого сезона не сыграет.

И хотя контракт Алли истекает в конце сезона, The Athletic утверждает, что "Эвертон" готов предложить 27-летнему англичанину продлить свое пребывание в клубе.

На "Гудисон Парк" ожидают, что Алли вернется в строй к предсезонному периоду и со следующей кампании будет готов играть.


Метки Алли, контракты, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2024 21:00

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