Почеттино призвал владельцев "Челси" сохранять терпение

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал владельцев своего клуба оставаться терпеливыми.

В минувшее воскресенье Почеттино расстроил владельцев "Челси" поражением 0:1 от "Ливерпуля" в финале Кубка Лиги.



Однако в преддверии матча Кубка Англии против "Лидса" Почеттино выразил уверенность, что "синие" на правильном пути, и больше всего Маурисио нуждается в терпении и времени.



"Рядом со мной хорошие люди, я имею ввиду тренерский штаб. За восемь месяцев здесь у нас возникла очень хорошая связь с персоналом клуба. Когда игроки по-настоящему прониклись тем, каким образом мы работаем, это все равно требует времени, хотя уже спустя несколько месяцев люди говорят: "О, это чересчур, почему так и этак".



"Если игроки удовлетворены, они должны сказать себе сейчас: "Да, таков путь". Проблема в том, что нам нужно время и терпение, чтобы выигрывать матчи. Нам нужно терпение владельцев, чтобы дать нам возможность двигаться вперед", — цитирует Почеттино The Guardian.