Мидо заявил, что Салах направляется в Саудовскую Аравию

Бывший игрок сборной Египта Мидо заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах уже согласовал свой переезд в Саудовскую Аравию.

Серьезный интерес со стороны саудитов к Салаху существовал еще прошлым летом, однако даже сумма в 150 миллионов фунтов не заставила "Ливерпуль" отпустить своего бомбардира.



До сих пор не было никаких сомнений, что саудиты возобновят свой интерес к 31-летнему Салаху в конце сезона, однако Мидо, поигравший в Англии за "Тоттенхэм", "Мидлсбро" и "Вест Хэм", располагает информацией, что трансфер его соотечественника уже согласован.



"Мохамед Салах будет выступать в саудовской лиге в следующем сезоне. Контракты уже подписаны", — цитирует Мидо Daily Star.