Мидо заявил, что Салах направляется в Саудовскую Аравию

Мохамед Салах Бывший игрок сборной Египта Мидо заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах уже согласовал свой переезд в Саудовскую Аравию.

Серьезный интерес со стороны саудитов к Салаху существовал еще прошлым летом, однако даже сумма в 150 миллионов фунтов не заставила "Ливерпуль" отпустить своего бомбардира.

До сих пор не было никаких сомнений, что саудиты возобновят свой интерес к 31-летнему Салаху в конце сезона, однако Мидо, поигравший в Англии за "Тоттенхэм", "Мидлсбро" и "Вест Хэм", располагает информацией, что трансфер его соотечественника уже согласован.

"Мохамед Салах будет выступать в саудовской лиге в следующем сезоне. Контракты уже подписаны", — цитирует Мидо Daily Star.


Метки Ливерпуль, Мидо, Салах, слухи

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 955

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 28.02.2024 19:31 # tihinya-moiyobir
    Мизинец Салаха > вся карьера Титье Дрочба

    (ответить)

  2. drogba11cool 28.02.2024 19:05 # drogba11cool
    колбаса будет высасывать в следующем сезона без солаха и клапа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: