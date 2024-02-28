О'Ши назначен временным наставником сборной Ирландии

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Джон О'Ши был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Ирландии.

42-летний О'Ши является третьим рекордсменом по количеству сыгранных за сборную Ирландии матчей — 118. Свой опыт Джон попытается применить во время товарищеских поединков против Бельгии и Швейцарии в следующем месяце.



Ассистировать О'Ши в этих двух матчах будет Падди Маккарти, который в данный момент трудится в "Кристал Пэлас".



Завершив игровую карьеру в 2019 году, с тех пор О'Ши поработал в тренерских штабах "Рединга", "Стоука" и "Бирмингема", а также сборной Ирландии и молодежной сборной Ирландии.



Назначение О'Ши даст Ирландской ассоциации футбола больше времени, чтобы определиться с постоянной заменой для Стивена Кенни, который покинул свой пост в ноябре, не сумев вывести национальную команду на Евро-2024.