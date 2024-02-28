Дукуре связал свое будущее с "Пэлас" до 2029 года

Полузащитник "Кристал Пэлас" Шейк Дукуре заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2029 года.

Дукуре выступает за "Пэлас" после своего перехода из "Ланса" в 2022 году. Болельщики "орлов" признали Шейка лучшим игроком в своей команде по итогам прошлого сезона.



Дукуре отлично освоился в английском футболе, и еще прошлым летом появились слухи об интересе к Шейку со стороны "Ливерпуля".



В этом сезоне Дукуре сыграл только 12 матчей, получив тяжелую травму ахилла в матче против "Лутона" в ноябре.



Однако сейчас реабилитация Дукуре выходит на финишную прямую, и 24-летний малиец отметил это продлением сотрудничества с "Пэлас".



Добавим, ранее в этом сезоне новые контракты с "Пэлас" также заключили Эберечи Эзе, Майкл Олисе, Сэм Джонстон и Джордан Айю.