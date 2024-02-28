Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи перенес операцию на колене после осложнений, возникших в процессе восстановления.

23-летний Гехи не играет за "Пэлас" с поражения 4:1 от "Брайтона" 3 февраля. Изначально "орлы" надеялись, что Марк решит свои проблемы с коленом в течение трех недель.



Однако эти ожидания не оправдались, и сейчас Гехи перенес хирургическую процедуру на колене по рекомендации профильного специалиста, сообщает Daily Mail.



Ожидается, что теперь Гехи пропустит от шести до восьми недель, и это удар не только по "Пэлас", но и по сборной Англии, место в заявке которой здоровому Марку было бы обеспечено.



В последних матчах английской сборной Гехи выигрывал конкуренцию у Харри Магуайра, демонстрируя хорошее взаимопонимание с Джоном Стоунсом в центре обороны.