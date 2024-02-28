МЮ, "Арсенал" и "Барселона" хотят Амаду Онана

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Барселона" сражаются за полузащитника "Эвертона" Амаду Онана.

Как недавно признался агент Онана, интерес к его клиенту существовал еще в январе, однако Амаду принял решение доиграть сезон у "ирисок".



Онана является одним из лучших игроков "Эвертона" в этом непростом сезоне, в котором команда Шона Дайча оказалась втянута в борьбу за выживание в Премьер-Лигу.



После окончания сезона заинтересованные клубы собираются вернуться за Онана, и "Эвертону" будет сложно предотвратить уход 22-летнего бельгийца, учитывая свое финансовое положение.



По информации каталонского издания Sport, одним из претендентов на Онана является "Барселона", однако клуб с "Ноу Камп" готов потратить на Амаду только 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).



В то же время "Эвертон" оценивает Онана в 60 млн. евро (51 млн. фунтов), что дает возможность "Юнайтед" и "Арсеналу" перехватить игрока.