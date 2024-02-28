"Юнайтед" может вернуться за Кейном

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" может предпринять новую попытку заполучить нападающего Харри Кейна.

Как известно, "Юнайтед" пытался купить Кейна еще прошлым летом, но так и не смог договориться с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, который предпочел продать Харри в "Баварию".



В Мюнхене Кейн демонстрирует впечатляющую результативность, однако награда лучшему бомбардиру Бундеслиги с высокой вероятностью станет единственным трофеем Харри в этом сезоне.



Кроме того, в конце сезона "Бавария" попрощается со своим главным тренером Томасом Тухелем, который и был инициатором приглашения капитана сборной Англии в клуб.



Сложившейся ситуацией может воспользоваться "Юнайтед", для которого покупка забивного нападающего является одной из приоритетных задач на летнее трансферное окно. "Красные дьяволы" предпочитают, чтобы это был игрок с опытом, потому что на перспективу у них есть Расмус Хейлунд.



Как сообщает HITC в эксклюзивном материале, со стороны "Юнайтед" существует "конкретный интерес" к 30-летнему Кейну. Вопрос лишь в том, насколько Харри будет открыт к возвращению на родину спустя год после своего отъезда.



Добавим, в этом сезоне Кейн забил 31 гол в 31 матче за "Баварию", также отдав восемь результативных передач.