Премьер-Лига вызывает покупателей "Эвертона" на встречу

Премьер-Лига проведет очную встречу с инвестиционным фондом 777 Partners, который хочет купить "Эвертон".

Напомним, еще в сентябре прошлого года хозяин "Эвертона" Фархад Мошири согласовал продажу своих 94% акций базирующемуся в Майами фонду. С тех пор эта сделка находится на рассмотрении у Премьер-Лиги.



Стандартная проверка, которая обычно занимает несколько недель, как это, например, было в случае с "Манчестер Юнайтед" и сэром Джимом Рэтклиффом, для 777 Partners затянулась на полгода.



Правила требуют, чтобы потенциальный покупатель клуба Премьер-Лиги мог подтвердить чистоту и надежность своего капитала, а для 777 Partners, которая является сложной структурой из нескольких десятков компаний, это оказалось затруднительно.



Тем не менее, эта сага близится к завершению. По информации The Times, Премьер-Лига пригласит представителей 777 Partners на очную встречу, чтобы получить гарантии того, что фонд сможет обеспечить финансирование "Эвертону" в течение трех ближайших лет.



К настоящему моменту "Эвертон" получил от 777 Partners уже около 190 миллионов фунтов, которы позволяют "ирискам" оставаться на плаву, избегая введения внешней администрации.