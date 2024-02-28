Тен Хаг возмущен критикой Каррагера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг возмутился критикой эксперта Sky Sports Джейми Каррагер в адрес его команды.

Во время телевизионного эфира в понедельник вечером Каррагер крайне критично высказался насчет тактики "Юнайтед" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" (1:2).



Тен Хаг признает, что в словах Каррагера есть здравое зерно, однако Эрик чувствует, что экс-защитник "Ливерпуля" предвзято настроен к "Юнайтед".



"Некоторые аналитики объективны в своих комментариях, предлагая очень хорошие советы, а некоторые — субъективны, и Джейми Каррагер является одним из них".



"Он критикует нас с первого момента. В данном случае он пытается выразить свою точку зрения, и в его словах есть смысл, если говорить о первом тайме. "Фулхэм" удивил нас своим построением в полузащите, и нам нужно было найти решение. Спустя полчаса мы его нашли".



"Я не был доволен оборонительной игрой, особенно на левом фланге, и это напрямую связано с желанием, духом и страстью. У нас был порядок с этими вещами в предыдущие недели, когда мы выигрывали матчи".



"Футболисты — не роботы, порой у них бывают плохие дни. То было неприемлемо, и завтра нам нужно сыграть лучше", — цитирует Тен Хага Sky Sports.