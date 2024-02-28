Бергкамп, Кейт и Ларссон собираются купить клуб в Англии

Бывшие звезды Премьер-Лиги Деннис Бергкамп, Дирк Кейт и Хенрик Ларссон ведут переговоры о покупке клуба Лиги Один или Лиги Два.

Слухи о том, что легенда "Арсенала" Бергкамп с партнерами могут купить английский клуб, впервые появились еще несколько лет назад.



Сейчас звездная компания перешла от слов к делу, о чем сообщил футбольный агент Роб Янсен.



Янсен также поведал, что в случае успеха Бергкамп возглавит академию, а экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Ларссон займет должность главного тренера. Свою роль в клубе получит и экс-наставник "Эвертона" и "Саутгемптона" Рональд Куман.



"Мы находимся в процессе покупки клуба в Англии. Мне пока нельзя называть этот клуб".



"Я могу назвать, с кем мы это делаем. Это Рональд Куман, Деннис Бергкамп, Хенрик Ларссон и Дирк Кейт".



"Мы ищем клуб в Лиге Два или Лиге Один. Мы делаем это вместе с некоторыми другими людьми, а также у нас есть финансисты. Это не обязательно должен быть клуб из Лондона".



"План в том, чтобы управлять этим футбольным клубом. Управлять так, как это надлежит делать по нашему мнению. Это касается тренировок, проведения матчей, атрибутики, маркетинга, всего. У нас есть группа, и, возможно, один или двое еще к нам присоединятся", — цитирует Янсена Daily Mail.