"Бавария" интересуется Робертсоном

Энди Робертсон "Бавария" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" и сборной Шотландии Энди Робертсону.

Грядущим летом "Баварии" потребуется новый левый защитник, потому что Альфонсо Дэвис, как ожидается, перейдет в "Реал".

По информации Daily Mail, как раз в качестве замены Дэвису "Бавария" и рассматривает Робертсона, который сыграл свыше 280 матчей за "Ливерпуль" после своего перехода из "Халла" за 8 миллионов фунтов в 2017 году.

Робертсон завоевал каждый доступный трофей с "Ливерпулем" в последние годы и остается ключевым игроком "красных".

Однако грядущим летом "Ливерпуль" прощается со своим главным тренером Юргеном Клоппом, и это может стать сигналом некоторым игрокам, чтобы тоже сменить обстановку.

Кроме того, уже в следующем месяце Робертсону исполнится 30 лет, а от контракта Энди остается еще два года, так что предстоящее трансферное окно может стать лучшим моментом для "красных", чтобы выгодно продать капитана шотландской сборной.


Метки Бавария, Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2024 09:00

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