"Бавария" интересуется Робертсоном
"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" и сборной Шотландии Энди Робертсону.
Грядущим летом "Баварии" потребуется новый левый защитник, потому что Альфонсо Дэвис, как ожидается, перейдет в "Реал".
По информации Daily Mail, как раз в качестве замены Дэвису "Бавария" и рассматривает Робертсона, который сыграл свыше 280 матчей за "Ливерпуль" после своего перехода из "Халла" за 8 миллионов фунтов в 2017 году.
Робертсон завоевал каждый доступный трофей с "Ливерпулем" в последние годы и остается ключевым игроком "красных".
Однако грядущим летом "Ливерпуль" прощается со своим главным тренером Юргеном Клоппом, и это может стать сигналом некоторым игрокам, чтобы тоже сменить обстановку.
Кроме того, уже в следующем месяце Робертсону исполнится 30 лет, а от контракта Энди остается еще два года, так что предстоящее трансферное окно может стать лучшим моментом для "красных", чтобы выгодно продать капитана шотландской сборной.
28.02.2024 09:00
Просмотров: 290
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Распродажа лузерпуля близко
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий