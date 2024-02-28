"Бавария" интересуется Робертсоном

"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" и сборной Шотландии Энди Робертсону.

Грядущим летом "Баварии" потребуется новый левый защитник, потому что Альфонсо Дэвис, как ожидается, перейдет в "Реал".



По информации Daily Mail, как раз в качестве замены Дэвису "Бавария" и рассматривает Робертсона, который сыграл свыше 280 матчей за "Ливерпуль" после своего перехода из "Халла" за 8 миллионов фунтов в 2017 году.



Робертсон завоевал каждый доступный трофей с "Ливерпулем" в последние годы и остается ключевым игроком "красных".



Однако грядущим летом "Ливерпуль" прощается со своим главным тренером Юргеном Клоппом, и это может стать сигналом некоторым игрокам, чтобы тоже сменить обстановку.



Кроме того, уже в следующем месяце Робертсону исполнится 30 лет, а от контракта Энди остается еще два года, так что предстоящее трансферное окно может стать лучшим моментом для "красных", чтобы выгодно продать капитана шотландской сборной.