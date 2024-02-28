Лейндерс может возглавить "Аякс" летом

Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", договаривается о том, чтобы стать следующим главным тренером "Аякса".

Как известно, Клопп покидает "Ливерпуль" в конце сезона не один, а вместе со всем своим тренерским штабом, включая Лейндерса.



Это может стать поводом для Лейндерса еще раз попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста после того, как он провалился в качестве главного тренера НЕКа в 2018 году.



По информации talkSPORT, "Аякс" уже ведет переговоры с 41-летним соотечественником, который в Амстердаме смог бы воссоединиться с бывшим капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном.



Вообще, Лейндерс трудится в "Ливерпуле" с 2014 года, когда он перешел к "красным" из "Порту". В мерсисайдском клубе Пеп ассистировал не только Клоппу, но и предшественнику Юргена в лице Брендана Роджерса.



Этот сезон "Аякс" начинал под руководством Мориса Стейна, но тот продержался лишь до октября. Сменивший его Джон ван 'т Схип стабилизировал ситуацию, но рассматривается лишь временной фигурой.