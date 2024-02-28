Лейндерс может возглавить "Аякс" летом
Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", договаривается о том, чтобы стать следующим главным тренером "Аякса".
Как известно, Клопп покидает "Ливерпуль" в конце сезона не один, а вместе со всем своим тренерским штабом, включая Лейндерса.
Это может стать поводом для Лейндерса еще раз попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста после того, как он провалился в качестве главного тренера НЕКа в 2018 году.
По информации talkSPORT, "Аякс" уже ведет переговоры с 41-летним соотечественником, который в Амстердаме смог бы воссоединиться с бывшим капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном.
Вообще, Лейндерс трудится в "Ливерпуле" с 2014 года, когда он перешел к "красным" из "Порту". В мерсисайдском клубе Пеп ассистировал не только Клоппу, но и предшественнику Юргена в лице Брендана Роджерса.
Этот сезон "Аякс" начинал под руководством Мориса Стейна, но тот продержался лишь до октября. Сменивший его Джон ван 'т Схип стабилизировал ситуацию, но рассматривается лишь временной фигурой.
28.02.2024 08:00
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