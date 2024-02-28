Магуайр пропустит выезд в Ноттингем из-за травмы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит матч 5-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в среду из-за травмы.

После поражения 1:2 от "Фулхэма" в Премьер-Лиге в минувший уикенд Магуайр выразил сожаление, что с помощью фола не предотвратил победный для соперника гол в компенсированное время.



Свое решение не нарушать правила, уже имея одну желтую карточку, Магуайр объяснил нежеланием схлопотать дисквалификацию на следующий матч.



Однако этот следующий матч Магуайр все равно пропустит. У 30-летнего англичанина возникли проблемы со здоровьем, и это одна из нескольких проблем, добавивших головной боли главному тренеру Эрику Тен Хагу.



"Несколько наших игроков под вопросом. Харри Магуайр не будет доступен. Бруну (Фернандеш) под вопросом. Рафа Варан также под вопросом. Нам нужно посмотреть, кто будет в строю, и затем мы определим состав. Конечно, наша цель — одержать победу. Это матч Кубка Англии, поэтому ты либо победил, либо проиграл. Черное или белое. Нам нужно победить, и именно таким должен быть наш настрой", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".



