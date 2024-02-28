Тен Хаг поддержал "неудержимого" Антони

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил поддержку своему вингеру Антони.

В последние недели Антони перестал проходить в стартовый состав "Юнайтед", а на днях появились слухи, что новый совладелец "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф собирается продать 24-летнего бразильца, который в 2022 году стоил клубу 86 миллионов фунтов.



Однако Тен Хаг не теряет веру в Антони, потому что знает, в какой футбол может играть его бывший подопечный по "Аяксу".



"Я долгое время его поддерживал. Я знаю его качества — он обладает отличными качествами. Я знаю, как он играл в прошлом, и когда он играет таким образом, он неудержим — никто из защитников не может остановить его, потому что он один из самых быстрых игроков на первых 10 метрах".



"Когда он играет в такую игру, он неудержим. Уверен, он будет делать это в будущем. Уверен, он обладает стойким духом и характером, чтобы отвоевать свое место в составе, и я буду поддерживать его".



"Сейчас ему нужно подождать своего шанса, и когда он его получит, ему нужно воспользоваться им", — цитирует Тен Хага talkSPORT.



Добавим, в этом сезоне Антони забил только один гол и отдал один "ассист", оба своих результативных действия совершив не в Премьер-Лиге.