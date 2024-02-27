Де Дзерби — "план Б" "Баварии"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби рассматривается "Баварий" запасным вариантом на случай, если Хаби Алонсо из "Байера" не будет доступен.

Как известно, "Баварии" нужен новый рулевой на следующий сезон вместо покидающего клуб летом Томаса Тухеля. То же самое с "Ливерпулем" и Юргеном Клоппом.



И "Бавария", и "Ливерпуль" рассматривает Алонсо в качестве своей цели номер один, но одновременно оба клуба держат в уме запасные варианты.



Например, для "Ливерпуля" таковыми вариантами являются Юлиан Нагельсманн из сборной Германии и Рубен Аморим из "Спортинга".



А "планом Б" "Баварии", сообщает Sky Sport Germany, является Де Дзерби. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль придерживается очень высокого мнения насчет 44-летнего итальянца, который также интерес "Барселоне".