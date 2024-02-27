"Арсенал" отчитался об убытке в 52 млн. фунтов за сезон 2022/23

Эмирейтс "Арсенал" отчитался об убытке в 52.1 млн. фунтов по итогам прошлого сезона.

Указанный убыток относится к периоду с 1 июня 2022 по 31 мая 2023, и он на 6.6 млн. фунтов больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Как отмечает The Telegraph, прежде всего этот убыток связан с расходами на вингера Николя Пепе, которого "Арсенал" приобрел у "Лилля" за рекордные для своего клуба 72 млн. фунтов в 2019 году.

В сентябре прошлого года "Арсенал" расторг контракт с Пепе, и тот свободным агентом отправился в "Трабзонспор". Суммарно "канониры" потратили на Николя свыше 100 млн. фунтов, учитывая трансферную сумму и зарплату.

За указанный период "Арсенал" заработал 464.6 млн. фунтов — против 369.1 млн. фунтов в сезоне 2021/22. Значительно увеличились доходы от проведения матчей, от коммерческой деятельности и от продажи телевизионных прав.

Выросла и зарплатная ведомость — до 234.8 млн. фунтов, что все равно значительно меньше, чем у "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси".

По торговле игроками "Арсенал" отразил прибыль в размере 12.2 млн. фунтов.


Метки Арсенал, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 27.02.2024 22:22 # superperez101
    ну по крайней мере играть стали намного лучше, чем пяток лет назад
    их и всерьёз никто не воспринимал, кроме фанатов
    сейчас рубятся с азартом, правда в Европе тупят по неопытности

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  2. bembo 27.02.2024 22:09 # bembo
    Лашшкиииии

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  3. chelsae88 27.02.2024 22:06 # chelsae88
    Скоро из-за убытков гейклуб закроют и расформируют

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