Нкунку пропустит три-четыре недели

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что нападающий Кристофер Нкунку пропустит до одного месяца с новой травмой.

Проигранный "Челси" финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:1) стал для Нкунку его только 10-м матчем за лондонский клуб после перехода из "РБ Лейпциг" прошлым летом.



Нкунку вышел на замену на 67-й минуте, сыграв и остаток второго тайма и оба экстра-тайма, но после финального свистка Кристофер обратился за медицинской помощью.



"Челси" не уточняет характер повреждения Нкунку, который нуждается в дополнительных медицинских тестах, однако теперь 26-летний француз, вероятно, вернется уже после международного перерыва в марте.



"Нам нужно отслеживать его состояние день за днем. В данный момент он может пропустить три-четыре недели. Надеемся, не больше".



"После финала мы обнаружили, что он получил травму. Это сложно для него. Когда мы проводили предсезонный период, он парил над полем и на тренировках в Америке".



"Затем он получил травму колена, и с тех пор прошло почти восемь месяцев. Даже когда он был готов участвовать в матчах, он не мог играть, как прежде. Это риск".



"У нас в голове есть представление насчет лучшего Нкунку, которого каждый знает по Бундеслиге, но он не может быть этим игроком. Несправедливо сравнивать, потому что это совершенно разные ситуации", — цитирует Почеттино официальный веб-сайт "Челси".