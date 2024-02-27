Почеттино: "Владельцы выразили свою поддержку"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заверил, что остается в хороших отношениях с владельцами клубами.

В минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 0:1 от "Ливерпуля" в финале Кубка Лиги на глазах своих совладельцев Тодда Бели и Бехдада Эгбали.



Некоторым болельщикам показалось, что после матча Почеттино проигнорировал рукопожатие с Бели, а в прессе появились слухи, что боссы "Челси" задумываются об увольнении Маурисио.



Однако на своей пресс-конференции во вторник Почеттино выразил уверенность, что сохраняет поддержку владельцев "Челси", однако Маурисио не знает, сколько терпения осталось у его руководителей.



"Я поздоровался с владельцами, когда увидел их на стадионе, а после матча я встретился с Бехдадом, и мы поговорили".



"Мы поделились мнениями насчет матча и насчет упущенной возможности завоевать трофей, потому что на протяжении 90 минут мы играли очень хорошо".



"Мы имели лучшие моменты, но мы были недостаточно эффективны. Это происходит с нами с начала сезона".



"Они (владельцы) выразили свою поддержку, и после матча Тодд прислал милое сообщение".



"Получу ли я время наладить ситуацию? Это не в моих руках. У меня очень хорошие отношения с владельцами, спортивными директорами. Это зависит от них, верят они или нет. Это решает не тренер", — цитирует Почеттино Sky Sports.