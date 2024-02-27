Сезон завершен для Митомы
Вингер "Брайтона" Каору Митома пропустит остаток этого сезона из-за травмы стопы.
После возвращения с Кубка Азии 26-летний игрок сборной Японии успел провести только два матча за "Брайтон".
Во втором из них — против "Шеффилд Юнайтед" 18 февраля — Митома стал жертвой грубейшего фола со стороны Мейсона Холгейта, и та победа 0:5, по всей видимости, станет последним матчем для Каору в сезоне 2023/24.
Впрочем, главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби уточняет, что проблемы со спиной возникли у Митомы не в том стыке с Холгейтом.
"Нет, нет, нет, спина беспокоила Митому еще до матча с "Шеффилдом". Игрок с "Шеффилда" не несет ответственности за травму Каору".
"Это плохая, плохая ситуация. Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона. У него травма спины, и это серьезная травма. Думаю, он пропустит два-три месяца, а через два-три месяца заканчивается сезон", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.
27.02.2024 19:00
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