Сезон завершен для Митомы

Вингер "Брайтона" Каору Митома пропустит остаток этого сезона из-за травмы стопы.

После возвращения с Кубка Азии 26-летний игрок сборной Японии успел провести только два матча за "Брайтон".



Во втором из них — против "Шеффилд Юнайтед" 18 февраля — Митома стал жертвой грубейшего фола со стороны Мейсона Холгейта, и та победа 0:5, по всей видимости, станет последним матчем для Каору в сезоне 2023/24.



Впрочем, главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби уточняет, что проблемы со спиной возникли у Митомы не в том стыке с Холгейтом.



"Нет, нет, нет, спина беспокоила Митому еще до матча с "Шеффилдом". Игрок с "Шеффилда" не несет ответственности за травму Каору".



"Это плохая, плохая ситуация. Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона. У него травма спины, и это серьезная травма. Думаю, он пропустит два-три месяца, а через два-три месяца заканчивается сезон", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.



