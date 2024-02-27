"Челси" нужно продать игроков на 100 млн. фунтов до 30 июня

"Челси" нужно продать игроков примерно на 100 миллионов фунтов в срок до 30 июня, чтобы избежать нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

При своих новых владельцах "Челси" потратил свыше 1 млрд. фунтов на новых игроков с лета 2022. Правда, при этом "синие" совершили продаж почти на 400 млн. фунтов.



В отличие от прошлого сезона, в этом "Челси" не стал совершать приобретений в зимнее окно, и прежде всего это связано с ужесточением надзора Премьер-Лиги за соблюдением правил ФФП.



По информации The Telegraph, "Челси" все еще нужно изыскать около 100 млн. фунтов в ближайшие четыре месяца, чтобы избежать возможных санкций со стороны Премьер-Лиги.



Год назад "Челси" удалось продать игроков на 130 млн. фунтов к 30 июня, но на сей раз задача усложняется Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля.



"Челси" уже гарантировал себе 28 млн. фунтов, за которые "Ньюкасл" обязан выкупить защитника Льюиса Холла в конце сезона.



Также "Челси" ожидает выручить свыше 30 млн. фунтов за нападающего Ромелу Лукаку, которого сейчас арендует "Рома".



Оставшуюся сумму "Челси" может добрать за счет продаж игроков вроде Яна Матсена, Трево Чалобы, Марка Кукурельи, Конора Галлахера и Армандо Бройи.