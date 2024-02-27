Нкунку получил травму в финале Кубка Лиги

Кристофер Нкунку У дорогостоящего нападающего "Челси" Кристофера Нкунку снова возникли проблемы со здоровьем.

После своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов прошлым летом Нкунку сыграл только 10 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, забив два гола.

Во время финала Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье Нкунку сыграл чуть более часа, но этого оказалось достаточно, чтобы Кристофер получил очередное повреждение.

Как сообщает Football.London, во вторник утром Нкунку занимался на базе в Кобхэме отдельно от партнеров по команде. Из официального заявления "Челси" следует, что 26-летний француз "проходит медицинское обследование".

"Вчера мы узнали, что Нкунку травмировался. Мы не знаем, когда это произошло", — сообщил главный тренер "синих" Маурисио Почеттино на своей пресс-конференции перед матчем Кубка Англии против "Лидса".


Метки Нкунку, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2024 17:00

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  1. narcot 27.02.2024 17:26 # narcot
    нкунку, лавиа. 6лядь, дол6оёбси не могут обследовать игроков перед покупкой?

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  2. suddenly 27.02.2024 17:11 # suddenly
    Не опять, а снова.

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  3. uyga 27.02.2024 17:03 # uyga
    Челси вслед за МЮ стал кладбищем талантов, вот что бывает когда авантюристы-проходимцы уничтожают выстроенный годами менеджмент.

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  4. chelsea88 27.02.2024 17:02 # chelsea88
    Леол, просто не хочет играть за Челси Почеттино.

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