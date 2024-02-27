Нкунку получил травму в финале Кубка Лиги

У дорогостоящего нападающего "Челси" Кристофера Нкунку снова возникли проблемы со здоровьем.

После своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов прошлым летом Нкунку сыграл только 10 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, забив два гола.



Во время финала Кубка Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье Нкунку сыграл чуть более часа, но этого оказалось достаточно, чтобы Кристофер получил очередное повреждение.



Как сообщает Football.London, во вторник утром Нкунку занимался на базе в Кобхэме отдельно от партнеров по команде. Из официального заявления "Челси" следует, что 26-летний француз "проходит медицинское обследование".



"Вчера мы узнали, что Нкунку травмировался. Мы не знаем, когда это произошло", — сообщил главный тренер "синих" Маурисио Почеттино на своей пресс-конференции перед матчем Кубка Англии против "Лидса".