Семь вещей, что мы узнали в 26-м туре

"Арсенал" продолжает громить соперников в чемпионате, "Эвертону" вернули четыре очка, а победная серия "Манчестер Юнайтед" подошла к концу. Обо всем этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Арсенал" продолжает куражиться в Премьер-Лиге



В последних пяти матчах чемпионата Англии лондонский "Арсенал" забивал 2, 3, 4, 5 или 6 голов в ворота своих соперников, пребывая на кураже и в потрясающей форме. Наконец, нашел себя в лучшей роли в новой команде Кай Хаверц, чье плодотворное сотрудничество с Эдегором стало одним из главных факторов возникшей легкости в создании и реализации голевых моментов.



В матче с "Ньюкаслом" "Арсенал" показал, что осечка с "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов была вызвана чрезмерной осторожностью менеджера и команды, сыгравшей ниже своих возможностей. С "сороками" Артета подопечных не сдерживал, так как ответный матч с "Порту" еще не скоро, и "канониры" снова показали все, на что способны в атаке.



Впереди у "Арсенала" вполне комфортный график — до ответного матча с "Порту" они сыграют против "Шеффилд Юнайтед" и "Брентфорда", а затем планируют выйти на пике формы к важнейшему противостоянию с "Манчестер Сити". Сейчас "Арсенал" выглядит таким же претендентом на титул, как и "горожане", и если Артете удастся сохранить кураж команды и в марте, "канониры" смогут участвовать в чемпионской гонке до самого конца.



Дуглас Луис — ключевой игрок "Виллы"



Дуглас Луис — фактически номинальный опорный полузащитник "Астон Виллы" оформил дубль в матче с "Ноттингем Форест" и довел количество своих забитых голов в этом сезоне до девяти. Все они случились на "Вилла Парк", где бразилец чувствует себя очень комфортно, несмотря на возрождающиеся во время каждого трансферного окна слухи о том, что его хочет переманить к себе в "Арсенал" Микель Артета.



После травмы Бубакара Камара важность Луиса возросла, и Унаи Эмери требует Дугласа него высоких стандартов. "Он потерял два мяча в начале второго тайма, и я сказал ему: "Пожалуйста, Дуглас — ты ключевой игрок, играй в своем стиле, чтобы команда сохраняла уверенность", — сказал Эмери после матча с "лесниками". "Он взял игру под контроль, как умеет, и вселил в команду уверенность".



Игра Дугласа Луиса в этом сезоне четко следует наставлениям от Эмери, который каждый день говорит бразильцу, что основная его задача — защищаться, а если он идет вперед, то должен забивать.



"Эвертон" поднимается, но расслабляться рано



Настроение болельщиков "Эвертона" в последние дни менялось несколько раз кардинальным образом. По ходу матча с "Брайтоном" и особенно в его концовке, когда забил Джаррад Брантуэйт, были надежды на полновесные три очка, но в итоге пришлось довольствоваться ничьей 1:1.



"Эвертон" пропустил в большинстве, что придавало этой ничьей привкус поражения, да и в целом "ириски" в последнее время слишком часто играют вничью, поделив очки в четырех из пяти последних матчей Премьер-Лиги.



Казалось, что такими темпами не обезопасишь себя от вылета, но немного улучшила настроение удачная апелляция на 10-очковый штраф, который сократили до шести пунктов. Таким образом, "Эвертон" поднялся на 15-е место, оказавшись в пяти очках от зоны вылета и "Лутона" — единственного клуба в зоне вылета, который подает признаки жизни и способности бороться за выживание.



Но расслабляться "Эвертону" рано — очки как вернули, так могут и отобрать обратно, а "Лутон" не выглядит командой, которая готова составить компанию "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед". Конечно, есть вероятность, что очки снимут еще и с "Ноттингем Форест", что совсем уж упростит задачу "Эвертона", но во всей этой бюрократической тягомотине лучше иметь как можно больших запас реальных очков, чтобы в итоге сохранить прописку в элите.



Брантуэйт будет следующей большой продажей "Эвертона"



Шона Дайча в прошлом сезоне регулярно критиковали за чрезмерное доверие к своему бывшему подопечному по "Бернли" Майклу Кину, оптимальную форму которого он упорно хотел вернуть. Но Дайч все же не враг себе, что он и доказал в новом сезоне, поверив в талант молодого защитника Джарреда Брантуэйта.



Болельщикам "Эвертона" уже не раз приходилось видеть, как игрок, засветившийся на "Гудисон Парк", перебирается в более богатый клуб. Фрэнсис Джефферс, Уэйн Руни, Джолеон Лескотт, Росс Баркли, Джек Родуэлл, Джон Стоунс и Ришарлисон уходили в свое время за большими деньгами и возможностями, и почти наверняка Брантвейт последует по их пути. "Эвертону" нужны деньги в условиях строительства нового стадиона, вдобавок большая продажа клубного воспитанника решит все проблемы с злосчастным ФФП на сезон вперед.



Сейчас за Брантуэйтом наблюдает множество топ-клубов, среди которых есть даже мадридский "Реал", и молодой защитник действительно демонстрирует впечатляющий прогресс. "Я знаю, что достаточно хорош, чтобы играть на таком уровне", — говорит сам Брантуэйт, поставивший ультиматум клубу в межсезонье: или получаю шанс в основе, или ухожу.



Педру Нету продолжает сиять



Еще один игрок, которым, наверняка, заинтересовались топ-клубы в этом сезоне, — португальский вингер Педру Нету из "Вулверхэмптона". Летом "волки" продали португальских игроков Рубена Невеша и Матеуша Нунеша, чтобы сбалансировать свою финансовую ведомость, получив более 100 миллионов фунтов стерлингов в качестве гонораров за игроков, которых удалось заменить внутренними резервами.



По-прежнему впечатляет, насколько хорошо "Вулверхэмптон" умеет балансировать в Премьер-Лиге, покупая игроков за небольшие деньги с последующим выводом их на пик возможностей и продажей. Педру Нету пришел к "волкам" в 2019 году, и его прогресс был несколько раз приостановлен травмами, но сейчас португалец, наконец, набрал сумасшедшую форму и раздает голевые передачи практически в каждом матче. Остановить его без нарушения правил невозможно, что с учетом качественной работы команды при стандартных положениях увеличивает ценность вингера.



Наверняка, Нету станет следующей большой продажей "Вулверхэмптона", но клуб сумеет реинвестировать эти деньги в новые неограненные таланты, а, может быть, кто-то из них, как сам Педру образца прошлого сезона, уже находится в команде и ждет возможности проявить себя.



Тен Хаг играет в канатоходца



Сезон "Манчестер Юнайтед" — это череда разочаровывающих отрезков и периодов, когда команда выглядит обнадеживающим образом. Создается впечатление, что Эрик Тен Хаг идет по натянутому канату и время от времени теряет равновесие, но каким-то чудом продолжает свой путь.



Домашнеепоражение 1:2 в матче с "Фулхэмом" прервало пятиматчевую победную серию "Юнайтед" во всех турнирах и совпало с отсутствием Расмуса Хейлунда, который забивал в шести поединках кряду, но с "дачниками" не сыграл из-за мышечных проблем.



Поражение было очень обидным, так как свой победный гол Алекс Ивоби забил на седьмой компенсированной минуте. Харри Магуайр, сравнявший счет на 89-й минуте, посетовал на то, что он мог ценой карточки остановить атаку соперника, но не сделал этого, так как опасался дисквалификации на один матч. Перед игрой с "Манчестер Сити" Тен Хаг и его команда снова потеряли равновесие. Доберется ли голландец до конечной точки сезона?



Беспощадный темп Премьер-Лиги берет свое



Кроме высокой результативности этого сезона в Премьер-Лиге, есть еще одна особая черта у текущего чемпионата — обилие травм в больших клубах. Их можно использовать как оправдание плохих результатов ("Манчестер Юнайтед" и "Челси"), но также можно взять себя в руки, в условиях кадрового кризиса возглавить чемпионскую гонку и завоевать трофей, как это недавно сделал "Ливерпуль".



Но факт остается фактом — многие большие команды столкнулись с большим количеством травмированных. Юрген Клопп в декабре заявил, что его штаб больше не занимается работой на тренировках, а просто старается восстанавливать игроков от матча к матчу. Премьер-Лига не дает возможности топ-клубам расслабиться в чемпионате, потому что конкуренция тут высока, как никогда. И этот бешеный темп заставляет менеджеров корректировать свои планы тренировок и использовать как можно большую обойму игроков.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru