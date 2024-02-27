Рэтклифф анализирует возможные замены для Тен Хага

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф анализирует возможные замены для главного тренера Эрика Тен Хага.

В минувший уикенд "Юнайтед" уступил дома "Фулхэму" со счетом 1:2, оформив свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.



В данный момент "Юнайтед" имеет нулевую разницу голов в Премьер-Лиге, и нестабильная игра "красных дьяволов" в этом сезоне очень контрастирует с позитивной прошлой кампанией.



По информации Manchester Evening News, Рэтклифф и его люди уже готовятся к тому, что "Юнайтед" потребуется новый рулевой в ближайшие месяцы.



Одним из рассматриваемых Рэтклиффом вариантов на замену Тен Хагу называется главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который также числится среди фаворитов на роль преемника для Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".