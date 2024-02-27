Невеш признался, что едва не перешел в "Арсенал"

Полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш признался, что был близок к переходу в "Арсенал" прошлым летом.

Невеш удивил многих, когда прошлым летом покинул "Вулверхэмптон" и отправился в Саудовскую Аравию за 47 миллионов фунтов.



Однако 26-летний португалец принял предложение саудитов лишь после того, как не смог перейти ни в один из трех других заинтересованных клубов, включая "Арсенал".



"Я был близок к трем клубам, но этого не случилось, что расстроило меня и помогло мне принять решение отправиться в "Аль-Хиляль".



"Я не хочу называть имена, но "Барселона" была одним из наиболее вероятных вариантов. Это была не ложь. Это было близко к тому, чтобы случиться. То же самое с "Арсеналом".



"Также был еще один клуб, за пределами Англии. Но эти варианты отпали один за другим, и затем мне предоставилась эта золотая возможность (перейти в "Аль-Хиляль"). Я согласился без колебаний. Я устал от несостоявшихся трансферов", — сообщил Невеш O Jogo.